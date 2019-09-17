Розкрито вбивство директора української “доньки” німецького концерну Сaparol, скоєне 2016 року
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Правоохоронцями Київської області розкрито вбивство директора української компанії німецького концерну “Сaparol”, вчинене в 2016 році. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури Київської області.
Прокуратурою Київської області спільно з ГУ НП в Київській області затримано учасників злочинної організації, які займались замовними вбивствами.
“Зокрема, ще у 2016 році членами вказаної злочинної групи було вбито директора української компанії німецького концерну „Сaparol“”, — повідомили у пресслужбі.
17 вересня, затримано організаторів та виконавців зухвалого вбивства підприємця.
“Є обґрунтовані підозри, що на рахунку вказаних осіб є ще одне замовне вбивство, скоєне в січні поточного року, яке також розкрито.
На даний час слідчі дії тривають. Вживаються заходи щодо затримання усіх учасніків злочинної організації”, — повідомили у прокуратурі.
Нагадаємо, вбивство керівника “доньки” німецького виробника лакофарбових матеріалів Caparol, 42-річного Павла Зможного сталося у вересня 2016 року. Його тіло було знайдено у котеджному містечку Green Town у селі Крушинка Київської області.