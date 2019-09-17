Раскрыто убийство директора украинской "дочки" немецкого концерна Сaparol, совершенное в 2016 году
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Правоохранители Киевской области раскрыто убийство директора украинской компании немецкого концерна "Сaparol", совершенное в 2016 году. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киевской области.
Прокуратурой Киевской области совместно с ГУ ЧП в Киевской области задержаны участники преступной организации, которые занимались заказными убийствами.
“В частности, еще в 2016 году членами указанной преступной группы был убит директор украинской компании немецкого концерна „Сaparol“”, — сообщили в пресс-службе.
17 сентября, задержаны организаторы и исполнители дерзкого убийства предпринимателя.
“Есть обоснованные подозрения, что на счету указанных лиц есть еще одно заказное убийство, совершенное в январе текущего года, которое также раскрыто.
В настоящее время следственные действия продолжаются. Принимаются меры по задержанию всех участников преступной организации”, — сообщили в прокуратуре.
Напомним, убийство руководителя “дочки” немецкого производителя лакокрасочных материалов Caparol, 42-летнего Павла Зможного произошло в сентябре 2016 года. Его тело было найдено в коттеджном городке Green Town в селе Крушинка Киевской области.