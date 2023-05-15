Через удари рф пошкоджено дві магістральні лінії, але споживання електрики покрито повністю - Укренерго
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Внаслідок російських обстрілів пошкоджені дві магістральні лінії на південному заході та сході країни, розпочато відновлення. Від постійних обстрілів потерпають розподільчі мережі, зокрема, Донеччини, Харківщини та Херсонщини. Виробництво електроенергії повністю покриває споживання. Про це повідомили в НЕК "Укренерго", пише УНН.
Деталі
"Вчора внаслідок масованої атаки росіян пошкоджень зазнала одна з магістральних ліній електропередачі у південно-західній частині України. Також через обстріли біля лінії фронту пошкоджена одна з магістральних ліній на сході країни. Розпочаті ремонтні роботи", - ідеться у повідомленні.
Як вказано, від постійних обстрілів потерпають розподільчі мережі прикордонних та прифронтових областей, зокрема Донеччини, Харківщини, та Херсонщини. Ремонтні роботи проводяться за умови безпекової ситуації та дозволів військових.
При цьому зазначається, що станом на 15 травня "енергосистема працює стабільно". "Електроенергії наразі достатньо для покриття потреб усіх категорій споживачів", - зазначили в НЕК.
Як повідомляється, в енергосистемі триває активна ремонтна кампанія на теплових та атомних електростанціях. "Завдяки водопіллю, яке вже почало поступово спадати, гідроелектростанції працюють не лише для покриття пікових навантажень, але й упродовж всієї доби. Також сезонно високою є генерація з відновлюваних джерел енергії. Разом з гідроелектростанціями це дозволяє наразі компенсовувати потужність енергоблоків теплової та атомної генерації, які виведені у ремонт", - сказано у повідомленні.
"Переважно у денні години продовжується експорт електроенергії у Молдову, а також вночі та вдень – у Польщу. Імпорт електроенергії відсутній", - зазначили в Укренерго.
Нагадаємо
Через нещасний випадок відключено лінію електропередачі в Києві, через ворожі обстріли без електропостачання залишається частина жителів шести областей.