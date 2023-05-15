Через нещасний випадок сталося відключення лінії у Києві - Міненерго
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Через нещасний випадок відключено лінію електропередачі в Києві, через ворожі обстріли без електропостачання залишається частина жителів шести областей. Про це повідомили у Міністерстві енергетики України у Telegram, пише УНН.
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"Енергетики продовжують фіксувати пошкодження інфраструктури внаслідок постійних ворожих обстрілів на прифронтових та прикордонних з рф територіях. Зокрема, без електропостачання залишається частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях", - ідеться у повідомленні.
Також повідомляється, що учора, 14 травня, було зафіксовано позаштатну ситуацію в Києві - сталося вимкнення лінії електропередачі на Троєщині. "Ремонтні бригади, які виїхали на місце, виявили на лінії ураженого струмом потерпілого - чоловіка 1991 року народження, який ловив рибу в забороненій зоні. Каретою швидкої допомоги він направлений до медичного закладу. Роботу лінії стабілізовано", - сказано у повідомленні.
Як зазначається, працюють над відновленням електропостачання і енергетики в областях, де ведуться бойові дії або ворожі обстріли. За добу вдалося повернути світло для 8,3 тисячі споживачів. Більшість із них – це абоненти у Запорізькій області.
"Енергетична система працює стабільно. Генерація повністю забезпечує споживання", - наголосили в Міненерго.
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