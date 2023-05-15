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Из-за несчастного случая произошло отключение линии в Киеве - Минэнерго

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 мая. УНН. Из-за несчастного случая отключена линия электропередачи в Киеве, из-за вражеских обстрелов без электроснабжения остается часть жителей шести областей. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Энергетики продолжают фиксировать повреждения инфраструктуры в результате постоянных вражеских обстрелов на прифронтовых и приграничных с рф территориях. В частности, без электроснабжения остается часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что вчера, 14 мая, была зафиксирована внештатная ситуация в Киеве - произошло отключение линии электропередачи на Троещине. "Ремонтные бригады, которые выехали на место, обнаружили на линии пораженного током пострадавшего - мужчину 1991 года рождения, который ловил рыбу в запретной зоне. Каретой скорой помощи он направлен в медицинское учреждение. Работа линии стабилизирована", - говорится в сообщении.

Как отмечается, работают над восстановлением электроснабжения и энергетики в областях, где ведутся боевые действия или вражеские обстрелы. За сутки удалось вернуть свет для 8,3 тысячи потребителей. Большинство из них – это абоненты в Запорожской области.

"Энергетическая система работает стабильно. Генерация полностью обеспечивает потребление", - отметили в Минэнерго.

Напомним

Украина продолжает экспорт электроэнергии в две страны.

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