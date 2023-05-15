Из-за ударов рф повреждены две магистральные линии, но потребление электричества покрыто полностью - Укрэнерго

Детали

"Вчера в результате массированной атаки россиян повреждения получила одна из магистральных линий электропередачи в юго-западной части Украины. Также из-за обстрелов у линии фронта повреждена одна из магистральных линий на востоке страны. Начаты ремонтные работы", - говорится в сообщении.

Как указано, от постоянных обстрелов страдают распределительные сети приграничных и прифронтовых областей, в частности Донецкой, Харьковской и Херсонской областей. Ремонтные работы проводятся при условии безопасности ситуации и разрешений военных.

При этом отмечается, что по состоянию на 15 мая "энергосистема работает стабильно". "Электроэнергии пока достаточно для покрытия потребностей всех категорий потребителей", - отметили в НЭК.

Как сообщается, в энергосистеме продолжается активная ремонтная кампания на тепловых и атомных электростанциях. "Благодаря половодью, которое уже начало постепенно спадать, гидроэлектростанции работают не только для покрытия пиковых нагрузок, но и в течение всех суток. Также сезонно высокой является генерация из возобновляемых источников энергии. Вместе с гидроэлектростанциями это позволяет сейчас компенсировать мощность энергоблоков тепловой и атомной генерации, которые выведены в ремонт", - говорится в сообщении.

"Преимущественно в дневные часы продолжается экспорт электроэнергии в Молдову, а также ночью и днем – в Польшу. Импорт электроэнергии отсутствует", - отметили в Укрэнерго.

Напомним

Из-за несчастного случая отключена линия электропередачи в Киеве, из-за вражеских обстрелов без электроснабжения остается часть жителей шести областей.