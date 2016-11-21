Через снігопад у пекінському аеропорту скасували авіарейси
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Через сильний снігопад в міжнародному аеропорту Пекіна скасовано авіарейси. Про це повідомляє South China Morning Post, передає УНН.
Через несприятливі погодні умови у Пекінському аеропорту скасували десятки авіарейсів.
Також муніципальний уряд Пекіна призупинив обслуговування на 19 автобусних маршрутах.
Найближчим часом в регіоні очікується зниження температури на 6-10 градусів.
Згідно з прогнозами, нинішній листопад в Китаї буде найхолоднішим за останні 30 років.