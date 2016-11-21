Из-за снегопада в пекинском аэропорту отменили авиарейсы

Из-за неблагоприятных погодных условий в Пекинском аэропорту отменили десятки авиарейсов.

Также муниципальное правительство Пекина приостановило обслуживание на 19 автобусных маршрутах.

В ближайшее время в регионе ожидается понижение температуры на 6-10 градусов.

Согласно прогнозам, нынешний ноябрь в Китае будет самым холодным за последние 30 лет.