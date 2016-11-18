Через скажену лисицю карантин оголосили в 11 селах Рівненщини
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 18 листопада. УНН. Сказ у лисиці підтвердили на Рівненщині у селі Богдашів Здолбунівського району. Державна надзвичайна протиепізоотична комісія оголосила карантин в 11 селах двох районів області, повідомили УНН у Здолбунівській районній державній адміністрації.
Зокрема, до загрозливої зони увійшли райцентр Здолбунів, села – Ільпінь, Орестів, Кошатів, Глинськ, Уїздці, Лідаво, Здовбиця, а також населені пункти Рівненського району – смт. Квасилів, смт. Корнин, с. Загороща, лісові та польові мисливські угіддя Здолбунівського товариства мисливців і рибалок.
У епіцентрі спалаху сказу - c. Богдашів - ветеринари щеплюють домашніх тварин.