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15 марта, 19:03 • 108194 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 147274 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 125953 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 119308 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106205 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102094 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 95522 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 126122 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 128268 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127406 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Трамп получил удар микрофоном по лицу

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Из-за бешеной лисы карантин объявили в 11 селах Ровенщины

Из-за бешеной лисы карантин объявили в 11 селах Ровенщины

Киев • УНН

 • 15284 просмотра

РОВНО-КИЕВ. 18 ноября. УНН. Бешенство у лисы подтвердили в Ровенской области в селе Богдашев Здолбуновского района. Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссией объявлен карантин в 11 селах двух районов области, сообщили УНН в Здолбуновской районной государственной администрации.

В частности, до угрожающей зоны вошли райцентр Здолбунов, села - Ильпень, Орестив, Кошатов, Глинск, Уездцы, Лидава, Здовбица, а также населенные пункты Ровенского района - пгт. Квасилов, пгт. Корнин, с. Загороща, лесные и полевые охотничьи угодья Здолбуновского общества охотников и рыболовов.

В эпицентре вспышки бешенства - c. Богдашив - ветеринары прививают домашних животных.

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