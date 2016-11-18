Из-за бешеной лисы карантин объявили в 11 селах Ровенщины
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 18 ноября. УНН. Бешенство у лисы подтвердили в Ровенской области в селе Богдашев Здолбуновского района. Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссией объявлен карантин в 11 селах двух районов области, сообщили УНН в Здолбуновской районной государственной администрации.
В частности, до угрожающей зоны вошли райцентр Здолбунов, села - Ильпень, Орестив, Кошатов, Глинск, Уездцы, Лидава, Здовбица, а также населенные пункты Ровенского района - пгт. Квасилов, пгт. Корнин, с. Загороща, лесные и полевые охотничьи угодья Здолбуновского общества охотников и рыболовов.
В эпицентре вспышки бешенства - c. Богдашив - ветеринары прививают домашних животных.