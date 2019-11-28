Через розпродаж землі і тотальну приватизацію рейтинг Зеленського скотиться до 10-15% - прогноз
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Зниження рівня довіри українців до Президента України Володимира Зеленського пов'язане із такими непопулярними реформами, як земельна та намірами розпродати стратегічні державні підприємства. Тому динаміка зниження рейтингів влади буде зберігатися і може докотитися до позначки у 10% вже до Нового року. Відповідний прогноз, коментуючи результати соціального дослідження КМІС, озвучив УНН політолог Олег Саакян.
За його словами, найзагрозливішим для рейтингу Зеленського все ж залишається питання землі, “оскільки воно має в собі як раціональний так і ірраціональний компонент”.
“Тут для нього (Зеленського - ред.) найбільші електоральні ризики. Всі інші так звані непопулярні реформи, у тому числі приватизація держпідприємств, за умов хорошої комунікації або відведення громовідводом суспільного супротиву на когось іншого, можуть бути пройдені більш-менш малою кров'ю”, - вважає політолог.
Однак, у разі відсутності “громовідводу” та комунікації, такі реформи Президента й надалі сприйматимуться населенням негативно.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українці не підтримують Зеленського в намірах розпродати "Укрспирт", "Укрпошту" і "Укрзалізницю"
Динаміка падіння рейтингу Зеленського засвідчує, що вже до Нового року довіра українців до Президента може знизитися до 10-15%, прогнозує Саакян.
Наступного ж року, цифри будуть ще нижчими і, в першу чергу, “дякуючи” повальному розпродажу державних стратегічних підприємств.
“Я думаю, що питання приватизації буде бити по рейтингу Зеленського в наступному році. Тоді акумулятивно з іншими питаннями це може додати ще свої 5-10% негативу", - резюмував політолог.
Зауважимо, що рейтинг Президента, уряду та ВР пришвидшив темпи свого падіння. Згідно з останніми дослідженнями КМІС, довіра до Зеленському серед українців протягом листопада знизилася на 12%. А роботу парламенту вже не схвалюють більше половини населення.
Як писав УНН, за словами депутата від "Слуги народу" Макса Бужанського, рейтинг президента Зеленського падає, в тому числі, через заявлену тотальну приватизацію державного майна.
Так, приватизувати уряд запланував кілька державних банків і такі стратегічні ДП як "Укрспирт", "Укрпошта" і "Укрзалізниця".
З активною критикою цих намірів виступили профспілки, побоюючись втрати робочих місць і знищення цілих галузей, які сьогодні приносять бюджету України мільйонні надходження.
Зокрема, у разі роздержавлення спиртової галузі, економісти прогнозують знецінення спиртзаводів, ріст контрабанди спирту і фальсифікату алкогольної продукції, а також укріплення позицій горілчаних монополістів, які будуть отримувати надприбутки через знищення контролю та конкуренції.