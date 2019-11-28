Через розпродаж землі і тотальну приватизацію рейтинг Зеленського скотиться до 10-15% - прогноз

За його словами, найзагрозливішим для рейтингу Зеленського все ж залишається питання землі, “оскільки воно має в собі як раціональний так і ірраціональний компонент”.

“Тут для нього (Зеленського - ред.) найбільші електоральні ризики. Всі інші так звані непопулярні реформи, у тому числі приватизація держпідприємств, за умов хорошої комунікації або відведення громовідводом суспільного супротиву на когось іншого, можуть бути пройдені більш-менш малою кров'ю”, - вважає політолог.

Однак, у разі відсутності “громовідводу” та комунікації, такі реформи Президента й надалі сприйматимуться населенням негативно.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українці не підтримують Зеленського в намірах розпродати "Укрспирт", "Укрпошту" і "Укрзалізницю"

Динаміка падіння рейтингу Зеленського засвідчує, що вже до Нового року довіра українців до Президента може знизитися до 10-15%, прогнозує Саакян.

Наступного ж року, цифри будуть ще нижчими і, в першу чергу, “дякуючи” повальному розпродажу державних стратегічних підприємств.

“Я думаю, що питання приватизації буде бити по рейтингу Зеленського в наступному році. Тоді акумулятивно з іншими питаннями це може додати ще свої 5-10% негативу", - резюмував політолог.

Зауважимо, що рейтинг Президента, уряду та ВР пришвидшив темпи свого падіння. Згідно з останніми дослідженнями КМІС, довіра до Зеленському серед українців протягом листопада знизилася на 12%. А роботу парламенту вже не схвалюють більше половини населення.

Як писав УНН, за словами депутата від "Слуги народу" Макса Бужанського, рейтинг президента Зеленського падає, в тому числі, через заявлену тотальну приватизацію державного майна.

Так, приватизувати уряд запланував кілька державних банків і такі стратегічні ДП як "Укрспирт", "Укрпошта" і "Укрзалізниця".

З активною критикою цих намірів виступили профспілки, побоюючись втрати робочих місць і знищення цілих галузей, які сьогодні приносять бюджету України мільйонні надходження.

Зокрема, у разі роздержавлення спиртової галузі, економісти прогнозують знецінення спиртзаводів, ріст контрабанди спирту і фальсифікату алкогольної продукції, а також укріплення позицій горілчаних монополістів, які будуть отримувати надприбутки через знищення контролю та конкуренції.