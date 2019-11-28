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Из-за распродажи земли и тотальной приватизации рейтинг Зеленского скатится до 10-15% - прогноз

Из-за распродажи земли и тотальной приватизации рейтинг Зеленского скатится до 10-15% - прогноз

Киев  •  УНН

 • 17928 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Снижение уровня доверия украинцев к Президенту Украины Владимиру Зеленскому связано с такими непопулярными реформами, как земельная и намерениями распродать стратегические государственные предприятия. Поэтому динамика снижения рейтингов власти будет сохраняться и может докатиться до отметки в 10% уже к Новому году. Соответствующий прогноз, комментируя результаты социального исследования КМИС, озвучил УНН политолог Олег Саакян.

По его словам, угрожающим для рейтинга Зеленского все же остается вопрос земли, "поскольку он имеет в себе как рациональный так и иррациональный компонент".

"Здесь для него (Зеленского - ред.) наибольшие электоральные риски. Все остальные так называемые непопулярные реформы, в том числе приватизация госпредприятий, в условиях хорошей коммуникации или отвода громоотводом общественного сопротивления на другого, могут быть пройдены более-менее малой кровью", - считает политолог.

Однако, в случае отсутствия "громоотвода" и коммуникации, такие реформы Президента и в дальнейшем будут восприниматься населением негативно.

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Динамика падения рейтинга Зеленского показывает, что уже к Новому году доверие украинцев к Президенту может снизиться до 10-15%, прогнозирует Саакян.

В следующем же году, цифры будут еще ниже и, в первую очередь, "благодаря" повальной распродаже государственных стратегических предприятий.

"Я думаю, что вопрос приватизации будет бить по рейтингу Зеленского в следующем году. Тогда аккумулятивно с другими вопросами это может добавить еще свои 5-10% негатива", - резюмировал политолог.

Отметим, что рейтинг Президента, правительства и ВР ускорил темпы своего падения. Согласно последним исследованиям КМИС, доверие к Зеленскому среди украинцев в течение ноября снизилось на 12%. А работу парламента уже не одобряют больше половины населения.

Как писал УНН, по словам депутата от "Слуги народа" Макса Бужанского, рейтинг президента Зеленского падает, в том числе, из-за заявленной тотальной приватизации государственного имущества.

Так, приватизировать правительство запланировало несколько государственных банков и такие стратегические ГП как "Укрспирт", "Укрпочта" и "Укрзализныця".

С активной критикой этих намерений выступили профсоюзы, опасаясь потери рабочих мест и уничтожения целых отраслей, которые сегодня приносят бюджету Украины миллионные поступления.

В частности, в случае разгосударствления спиртовой отрасли, экономисты прогнозируют обесценивание спиртзаводов, рост контрабанды спирта и фальсификата алкогольной продукции, а также укрепления позиций водочных монополистов, которые будут получать сверхприбыли из-за уничтожения контроля и конкуренции.

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