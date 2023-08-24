Через російські обстріли постраждала одна з ТЕС, вона припинила виробництво електроенергії - ДТЕК
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Внаслідок обстрілу росії одна з теплоелектростанцій ДТЕК Енерго припинила виробництво електроенергії, повідомила у четвер пресслужба енергохолдингу, пише УНН.
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“Сьогодні, 24 серпня, внаслідок обстрілів постраждала одна з теплоелектростанцій ДТЕК Енерго, яка зазнавала неодноразових атак раніше. На щастя, обійшлося без жертв”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що через ворожий обстріл серйозно пошкоджено обладнання підприємства.
Після припинення обстрілів енергетики зможуть розпочати ліквідацію наслідків атаки та відновлення роботи обладнання, уточнили в ДТЕК.
Доповнення
Усього з вересня минулого року енергетичні підприємства ДТЕК Енерго були атаковані 34 рази.
Внаслідок ворожих обстрілів троє енергетиків загинуло, 28 були поранені. Також були загиблі та поранені серед працівників підрядних організацій та рятувальників.
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