Из - за российских обстрелов пострадала одна из ТЭС, она прекратила производство электроэнергии - ДТЭК

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Киев • УНН

 • 710879 просмотра

Киев. 24 августа. УНН. В результате обстрела России одна из теплоэлектростанций ДТЭК Энерго прекратила производство электроэнергии, сообщила в четверг пресс-служба энергохолдинга, пишет УНН.

Цитата

“Сегодня, 24 августа, в результате обстрелов пострадала одна из теплоэлектростанций ДТЭК Энерго, которая подвергалась неоднократным атакам ранее. К счастью, обошлось без жертв”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за вражеских обстрелов серьезно повреждено оборудование предприятия.

После прекращения обстрелов энергетики могут начать ликвидацию последствий атаки и возобновление работы оборудования, уточнили в ДТЭК.

Дополнение

Всего с сентября прошлого года энергетические предприятия ДТЭК Энерго были атакованы 34 раза.

В результате вражеских обстрелов трое энергетиков погибли, 28 были ранены. Также были погибшие и раненые среди работников подрядных организаций и спасателей.

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