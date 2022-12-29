Через ракетні удари рф по Харкову та області є загиблий та поранені - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Через ракетні удари рф по Харкову та області, націлені на критичну інфраструктуру, є загиблий та двоє поранених. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Телеграм, пише УНН.
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"В області зафіксовані прильоти ворожих ракет. Всі були націлена на об’єкти нашої критичної інфраструктури. За попередньою інформацією, внаслідок ударів окупантів, на жаль, загинув 50-річний чоловік, ще двоє отримали поранення. Госпіталізовані у середньому стані", - зазначив Синєгубов.
Доповнення
росія зранку знову завдала масованого ракетного удару по Україні. За повідомленням Генштабу ЗСУ, Сили оборони України збили 54 з 69 російських ракет під час масованої атаки.
По Харкову були удари як вранці, так і пізніше.
Міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив про пошкодження об‘єктів генерації та електромереж і що складна ситуація на заході країни, Одеському та Київському регіонах.