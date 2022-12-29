Из-за ракетных ударов рф по Харькову и области есть погибший и раненые - ОВА

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"В области зафиксированы прилеты вражеских ракет. Все были нацелены на объекты нашей критической инфраструктуры. По предварительной информации, в результате ударов оккупантов, к сожалению, погиб 50-летний мужчина, еще двое получили ранения. Госпитализированы в среднем состоянии ", – отметил Синегубов.

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россия утром снова нанесла массированный ракетный удар по Украине. По сообщению Генштаба ВСУ, Силы обороны Украины сбили 54 из 69 российских ракет во время массированной атаки.

По Харькову были удары как утром, так и позже.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил о повреждениях объектов генерации и электросетей и что сложная ситуация на западе страны, Одесском и Киевском регионах.