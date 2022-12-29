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Окупанти знову б'ють по Харкову - мер

Окупанти знову б'ють по Харкову - мер

Київ • УНН

 • 188743 перегляди

КИЇВ. 29 грудня. УНН. Російські окупанти знову б'ють по Харкову, по інфраструктурі. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов у Телеграм, пише УНН.

Цитата

"Знову б'ють по Харкову. Наразі під ударом інфраструктура в Індустріальному районі. За руйнуваннями та постраждалими інформація уточнюється", - зазначив мер.

Доповнення

росія зранку знову завдала масованого ракетного удару по Україні. За повідомленням Генштабу ЗСУ, Сили оборони України збили 54 з 69 російських ракет під час масованої атаки.

Міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив про пошкодження об‘єктів генерації та електромереж і що складна ситуація на заході країни, Одеському та Київському регіонах.

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