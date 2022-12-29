Оккупанты снова бьют по Харькову - мэр

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"Снова бьют по Харькову. Сейчас под ударом инфраструктура в Индустриальном районе. По разрушениям и пострадавшим информация уточняется", - отметил мэр.

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россия с утра снова нанесла массированный ракетный удар по Украине. По сообщению Генштаба ВСУ, Силы обороны Украины сбили 54 из 69 российских ракет во время массированной атаки.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил о повреждениях объектов генерации и электросетей и что сложная ситуация на западе страны, в Одесском и Киевском регионах.