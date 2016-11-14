Через погіршення погодних умов в Києві закриття трамваїв №12, 17, 19 переноситься
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Через погіршення погодних умов в Києві закриття трамваїв маршрутів № 12, № 17 та № 19 переноситься на 16 листопада. Про це УНН повідомили в прес-службі КМДА.
“У зв’язку з погіршенням погодних умов початок проведення капітального ремонту переїздів через трамвайні колії на вул. Автозаводській переноситься на один день”, — повідомили в КМДА.
Для забезпечення належних пасажирський перевезень на період ремонтних робіт організовується рух автобусів маршруту № 12Т “вул. Семена Скляренка — Пуща-Водиця, 14 лінія”.
Також збільшується кількість рухомого складу на автобусному маршруті № 30 і трамвайному маршруті № 11.
Пасажири автобусів маршруту № 12Т мають право користуватися місячними проїзними квитками, які придбали для проїзду у трамваї.