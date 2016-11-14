Из-за ухудшения погодных условий в Киеве закрытие трамваев №12, 17, 19 переносится
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Из-за ухудшения погодных условий в Киеве закрытие трамваев маршрутов № 12, № 17 и № 19 переносится на 16 ноября. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КГГА.
"В связи с ухудшением погодных условий начало проведения капитального ремонта переездов через трамвайные пути на ул. Автозаводской переносится на один день", - сообщили в КГГА.
Для обеспечения надлежащих пассажирских перевозок на период ремонтных работ организуется движение автобусов маршрута № 12Т "ул. Семена Скляренко - Пуща-Водица, 14 линия".
Также увеличивается количество подвижного состава на автобусном маршруте № 30 и трамвайном маршруте № 11.
Пассажиры автобусов маршрута № 12Т имеют право пользоваться месячными проездными билетами, которые приобрели для проезда в трамвае.