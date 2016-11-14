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15 марта, 19:03 • 109418 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 150276 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 127453 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 120708 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 107095 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102565 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 97373 просмотра

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Из-за ухудшения погодных условий в Киеве закрытие трамваев №12, 17, 19 переносится

Киев • УНН

 • 6557 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Из-за ухудшения погодных условий в Киеве закрытие трамваев маршрутов № 12, № 17 и № 19 переносится на 16 ноября. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КГГА.

"В связи с ухудшением погодных условий начало проведения капитального ремонта переездов через трамвайные пути на ул. Автозаводской переносится на один день", - сообщили в КГГА.

Для обеспечения надлежащих пассажирских перевозок на период ремонтных работ организуется движение автобусов маршрута № 12Т "ул. Семена Скляренко - Пуща-Водица, 14 линия".

Также увеличивается количество подвижного состава на автобусном маршруте № 30 и трамвайном маршруте № 11.

Пассажиры автобусов маршрута № 12Т имеют право пользоваться месячными проездными билетами, которые приобрели для проезда в трамвае.

Украинские Национальные Новости

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Киев

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