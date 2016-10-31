Через “подорожуюче” львівське сміття у Верховні Раді радять позиватися до Мінекології

“Нове звалище відходів місцеві мешканці цього разу виявили на Житомирщині.

З самого сюжету (який відзняли журналісти) чітко видно, що сміття — львівське... І не тому, що до нього, як сказав Садовий, "причепили“ папірець із написом "Львів", а тому, що воно дійсно приїхало із західної української столиці...

Невже Садовий і правда вірить в існування проти нього всесвітнього зговору, коли по факту страждає не він, а низка місцевих громад, котрим за власний кошт доводиться прибирати чуже сміття?

Аргументи не те, щоб дивні, вони виглядають як спроба не помічати проблеми, замість шукати шляхів її вирішення.

І пропозицій як бути з "гастрольним сміттям" немає й від профільного Міністерства екології. Міністр в чергове згадав про розроблення примарної "стратегії".

Допоки вона пишеться, міністр пропонує містам та селищам спочатку відмітити нововиявлене звалище на електронній "мапі сміття“, а потім самостійно ж його прибрати (наголошую, за кошти місцевої громади, котра того сміття не продукувала). В інакшому випадку, в Мінекології ще й штрафами погрожують”, — написав він.

За словами політика, наразі відповідальних за “подорожі” львівського сміття так і немає, а корупції та бізнесу на цьому явищі ніхто не помічає.

“А "електронна мапа сміттєвих полігонів“ від екологічного відомства, нажаль, проблему аж ніяк не вирішує”, — додав він.

С.Тригубенко, у разі виявлення нових звалищ львівського мусору, радить місцевим громадам позиватися до Мінекології.

“Тож, дозволю собі дати пораду мешканцям міст та селищ, які виявляють сміттєві знахідки на своїх околицях:

У разі виявлення львівського сміття — звертайтеся, по-перше, до правоохоронних органів (щоб ті зафіксували факт і почали хоча б формальне, проте розслідування), а по-друге, — позивайтеся до Мінекології на бездіяльність профільних чиновників з вимогою компенсації від них коштів, витрачених на утилізацію.

Звичайно, сподіватися на швидке та 100%-во виграшне судове рішення може й не варто... Проте, якщо до Міністерства екології та природних ресурсів України масово почнуть позиватися місцеві громади, то це однозначно спонукатиме його до виконання своїх прямих обов’язків...”, — наголоси він.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, в Україні зареєстровано майже 300 підприємств-ліцензіатів, які мають право працювати з небезпечними відходами, зокрема їх знешкоджувати.

Проте, за словами С. Тригубенка, не більше десяти з них дійсно відповідають ліцензійним вимогам та мають необхідну матеріально-технічну базу для їх знешкодження.

“Решта ж утилізує небезпечні відходи, у тому числі ртутновмісні лампи, лише на папері. В результаті отрута опиняється на стихійних звалищах”, — наголосив він.