Из-за "путешествующего" львовского мусора в Верховной Раде советуют обращаться в Минэкологии

"Новую свалку отходов местные жители на этот раз обнаружили в Житомирской области.

Из самого сюжета (который отсняли журналисты) четко видно, что мусор - львовский ... И не потому, что к нему, как сказал Садовый, "прицепили" бумажку с надписью "Львов", а потому, что оно действительно приехало из западной украинской столицы ...

Неужели Садовый и правда верит в существование против него всемирного заговора, когда по факту страдает не он, а ряд местных общин, которым на собственные деньги приходится убирать чужой мусор?

Аргументы не то, чтобы странные, они выглядят как попытка не замечать проблемы, вместо того чтобы искать пути ее решения.

И предложений как быть с "гастрольным мусором" нет и от профильного Министерства экологии. Министр в очередной раз вспомнил о разработке призрачной "стратегии".

Пока она пишется, министр предлагает городам и поселкам сначала отметить вновь открывшуюся свалку на электронной "карте мусора", а затем самостоятельно же его убрать (подчеркиваю, за счет местной общины, которая этого мусор не производила). В противном случае, в Минэкологии еще и штрафами угрожают", - написал он.

По словам политика, пока ответственных за "путешествия" львовского мусора так и нет, а коррупции и бизнеса на этом явлении никто не замечает.

"А "электронная карта мусорных полигонов" от экологического ведомства, к сожалению, проблему отнюдь не решает", - добавил он.

С.Тригубенко, в случае выявления новых свалок львовского мусора, советует местным общинам обращаться в Минэкологии.

"Поэтому, позволю себе дать совет жителям городов и поселков, которые проявляют мусорные находки на своих окраинах:

В случае выявления львовского мусора - обращайтесь, во-первых, в правоохранительные органы (чтобы те зафиксировали факт и начали хотя бы формальное, однако расследование), а во-вторых, - подавайте в Минэкологии на бездействие профильных чиновников с требованием компенсации от них средств, затраченных на утилизацию.

Конечно, надеяться на быстрое и 100% -но выигрышное судебное решение может и не стоит ... Однако, если в Министерство экологии и природных ресурсов Украины массово начнут судиться местные общины, то это однозначно будет побуждать его к выполнению своих прямых обязанностей .. .", - отметил он.

Напомним, как сообщал УНН, в Украине зарегистрировано почти 300 предприятий-лицензиатов, имеющих право работать с опасными отходами, в частности их обезвреживать.

Однако, по словам С. Тригубенко, не более десяти из них действительно соответствуют лицензионным требованиям и имеют необходимую материально-техническую базу для их обезвреживания.

"Остальные же утилизирует опасные отходы, в том числе ртутесодержащие лампы, только на бумаге. В результате яд оказывается на стихийных свалках", - подчеркнул он.