Через обстріли рф без світла залишаються понад 20 тисяч споживачів у Сумській та Донецькій областях
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Станом на ранок 5 червня, через російські обстріли, без електроенергії залишаються більше 20 тисяч споживачів у Сумській та Донецькій областях. Про це повідомили в Міністерстві енергетики України, пише УНН.
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Як повідомляє пресслужба Міненерго, в Донецькій області через бойові дії знеструмлено 35 населених пунктів, без світла залишилися 13,2 тис. споживачів. Також через обстріли в Сумській області відключено 7,7 тис. абонентів.
Внаслідок попередніх обстрілів без світла залишається також частина споживачів у Запорізькій, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.
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Ситуація з генерацією та споживанням електроенергії стабільна та контрольована, зазначили в Міненерго.
Також там повідомили, що минулої доби відбувався експорт електроенергії до Молдови - 340 МВт-год. До цього, комерційний імпорт електроенергії зі Словаччини та Молдови склав 6 187 МВт-год.
За даними Міненерго, за добу обсяг газу у сховищах зріс на 28,9 мільйона кубометрів. Запаси блакитного палива складають понад 9,6 мільярда метрів кубічних.
Нагадаємо
Через масовий обстріл рф, у ніч на 2 червня, у Києві та області вимикалися лінії електропередачі, ще в 6 регіонах були зафіксовані знеструмлення.