Из-за обстрелов рф без света остаются более 20 тысяч потребителей в Сумской и Донецкой областях

Детали

Как сообщает пресс-служба Минэнерго, в Донецкой области из-за боевых действий обесточены 35 населенных пунктов, без света остались 13,2 тыс. потребителей. Также из-за обстрелов в Сумской области отключено 7,7 тыс. абонентов.

Вследствие предыдущих обстрелов без света остается также часть потребителей в Запорожской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях.

Дополнение

Ситуация с генерацией и потреблением электроэнергии стабильная и контролируемая, отметили в Минэнерго.

Также там сообщили, что за прошедшие сутки происходил экспорт электроэнергии в Молдову - 340 МВт-ч. К этому, коммерческий импорт электроэнергии из Словакии и Молдовы составил 6 187 МВт-ч.

По данным Минэнерго, за сутки объем газа в хранилищах вырос на 28,9 миллиона кубометров. Запасы голубого топлива составляют более 9,6 миллиарда метров кубических.

Напомним

Из-за массового обстрела рф, в ночь на 2 июня, в Киеве и области отключались линии электропередачи, еще в 6 регионах были зафиксированы обесточивания.