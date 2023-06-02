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Через нічний удар армії рф вимикалися лінії електропередачі у Києві та області, ще в 6 регіонах є знеструмлення

Через нічний удар армії рф вимикалися лінії електропередачі у Києві та області, ще в 6 регіонах є знеструмлення

Київ • УНН

 • 538733 перегляди

КИЇВ. 2 червня. УНН. Станом на 2 червня внаслідок нічного ворожого обстрілу вимикалися лінії електропередачі у Києві та області. Абоненти шістьох областей залишаються без світла. Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України в Telegram, пише УНН.

Деталі

"Уночі ворог завдав чергового масованого ракетно-дронового удару. Зокрема, ворожою ціллю стали Київ та Київська область. Внаслідок обстрілу є пошкодження та технологічні порушення. Були зафіксовані вимкнення кількох ліній електропередачі", - повідомили у Міненерго.

На Донеччині внаслідок обстрілів було знеструмлено 8 населених пунктів. Під удар потрапив і об’єкт генерації електроенергії - пошкоджено тепломережу. Також без живлення залишилася шахта.

На Харківщині через обстріли без світла залишилися понад 13 тисяч споживачів.

Через попередні обстріли також без електроенергії - частина споживачів у Сумській, Запорізькій, Херсонській, Чернігівській областях.

Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація, додали в Міненерго.

За добу вдалося повернути світло для майже 25 тис. споживачів. Більшість із них – це абоненти в Донецькій та Херсонській областях. На Херсонщині заживили населений пункт, який був знеструмлений з початку деокупації.

"Енергетична система працює стабільно. Дефіцит електроенергії відсутній", - зазначили у Міненерго.

Як вказано, комерційний імпорт електроенергії становив 388 МВт/год, експорт до Польщі - 1000 МВт/год.

Нагадаємо

1 червня Міненерго повідомило, що з ремонту вийшов енергоблок однієї з АЕС.

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