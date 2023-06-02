Из-за ночного удара армии рф выключались линии электропередачи в Киеве и области, еще в 6 регионах есть обесточивания
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. По состоянию на 2 июня в результате ночного вражеского обстрела выключались линии электропередачи в Киеве и области. Абоненты шести областей остаются без света. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Ночью враг нанес очередной массированный ракетно-дроновой удар. В частности, вражеской целью стали Киев и Киевская область. В результате обстрела есть повреждения и технологические нарушения. Были зафиксированы отключения нескольких линий электропередачи", - сообщили в Минэнерго.
В Донецкой области в результате обстрелов были обесточены 8 населенных пунктов. Под удар попал и объект генерации электроэнергии - повреждена теплосеть. Также без питания осталась шахта.
В Харьковской области из-за обстрелов без света остались более 13 тысяч потребителей.
Из-за предыдущих обстрелов также без электроэнергии - часть потребителей в Сумской, Запорожской, Херсонской, Черниговской областях.
Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация с безопасностью, добавили в Минэнерго.
За сутки удалось вернуть свет для почти 25 тыс. потребителей. Большинство из них – это абоненты в Донецкой и Херсонской областях. В Херсонской области запитали населенный пункт, который был обесточен с начала деоккупации.
"Энергетическая система работает стабильно. Дефицит электроэнергии отсутствует", - отметили в Минэнерго.
Как указано, коммерческий импорт электроэнергии составил 388 МВт/ч, экспорт в Польшу - 1000 МВт/ч.
Напомним
1 июня Минэнерго сообщило, что из ремонта вышел энергоблок одной из АЭС.