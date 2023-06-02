Из-за ночного удара армии рф выключались линии электропередачи в Киеве и области, еще в 6 регионах есть обесточивания

ukru
19:26 • 36117 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 98938 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 104790 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 105238 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 100324 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 90637 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 109352 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131093 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 169648 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 200863 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Украине более 3 тысяч официальных миллионеров: самому молодому всего 3 года

В Украине более 3 тысяч официальных миллионеров: самому молодому всего 3 года

13 марта, 14:59 • 26038 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 56100 просмотра
Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

17:25 • 30717 просмотра
Трамп о Гренландии: думаю, что ее аннексия произойдет

Трамп о Гренландии: думаю, что ее аннексия произойдет

17:32 • 25486 просмотра
Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

18:27 • 34866 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 169649 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 200864 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 142960 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 149530 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 186041 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 56100 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 103196 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 120262 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 155979 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 162871 просмотра
Актуальное
Из-за ночного удара армии рф выключались линии электропередачи в Киеве и области, еще в 6 регионах есть обесточивания

Из-за ночного удара армии рф выключались линии электропередачи в Киеве и области, еще в 6 регионах есть обесточивания

Киев • УНН

 • 538725 просмотра

КИЕВ. 2 июня. УНН. По состоянию на 2 июня в результате ночного вражеского обстрела выключались линии электропередачи в Киеве и области. Абоненты шести областей остаются без света. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Ночью враг нанес очередной массированный ракетно-дроновой удар. В частности, вражеской целью стали Киев и Киевская область. В результате обстрела есть повреждения и технологические нарушения. Были зафиксированы отключения нескольких линий электропередачи", - сообщили в Минэнерго.

В Донецкой области в результате обстрелов были обесточены 8 населенных пунктов. Под удар попал и объект генерации электроэнергии - повреждена теплосеть. Также без питания осталась шахта.

В Харьковской области из-за обстрелов без света остались более 13 тысяч потребителей.

Из-за предыдущих обстрелов также без электроэнергии - часть потребителей в Сумской, Запорожской, Херсонской, Черниговской областях.

Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация с безопасностью, добавили в Минэнерго.

За сутки удалось вернуть свет для почти 25 тыс. потребителей. Большинство из них – это абоненты в Донецкой и Херсонской областях. В Херсонской области запитали населенный пункт, который был обесточен с начала деоккупации.

"Энергетическая система работает стабильно. Дефицит электроэнергии отсутствует", - отметили в Минэнерго.

Как указано, коммерческий импорт электроэнергии составил 388 МВт/ч, экспорт в Польшу - 1000 МВт/ч.

Напомним

1 июня Минэнерго сообщило, что из ремонта вышел энергоблок одной из АЭС.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоВойнаЭкономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы