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Дефіциту електроенергії немає, з ремонту вийшов енергоблок однієї з АЕС - Міненерго

Дефіциту електроенергії немає, з ремонту вийшов енергоблок однієї з АЕС - Міненерго

Київ • УНН

 • 424478 перегляди

КИЇВ. 1 червня. УНН. В Україні на 1 червня дефіцит електроенергії відсутній, з ремонту вийшов енергоблок однієї з АЕС і вже працює. При цьому енергетична інфраструктура через нічний ворожий обстріл Києва не постраждала, однак частина споживачів без світла в семи областях України, пише Міненерго в Telegram, передає УНН.

Деталі

"Уночі ворог завдав чергового ракетного удару по Києву. Влучань та пошкоджень об'єктів енергетичної інфраструктури не зафіксовано", - вказали у відомстві.

Як повідомляється, триває масштабна ремонтна кампанія об’єктів генерації та мереж у межах підготовки до нового опалювального сезону.

"Завершено ремонт енергоблоку однієї з АЕС, який уже працює на повну потужність. Згідно з графіком він перебував у ремонті з березня поточного року. Виробленої електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів", - повідомили у Міненерго.

Як вказано, комерційний імпорт електроенергії за минулу добу становив 633 МВт/год, що становить менше 1% від споживання. Експорт електроенергії не відбувався.

Також зазначається, що триває терор прифронтових та прикордонних з рф територій. "Внаслідок обстрілів у Донецькій області було знеструмлено 11 населених пунктів, без світла залишилася частина споживачів у Чернігівській, Дніпропетровській, Харківській, Херсонській областях. У місті Херсон після нічних обстрілів без світла 7 тис. абонентів", - вказали у міністерстві.

Окрім того, за даними Міненерго, через попередні обстріли також залишається без світла частина споживачів у Запорізькій та Сумській областях.

Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація. За добу вдалося повернути світло для 33 тис. споживачів. Більшість із них – це абоненти у Дніпропетровській та Донецькій областях.

У Мінерерго повідомили про трагічний інцидент зі слюсарем на Харківській ТЕЦ-5. "Він знепритомнів, персонал надавав первинну медичну допомогу до прибуття швидкої. У лікарні, на жаль, констатували смерть чоловіка. За попередніми даними, трагедія не пов'язана з виконанням трудових обов'язків. Розпочато розслідування", - вказали у відомстві.

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