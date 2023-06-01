Дефицита электроэнергии нет, из ремонта вышел энергоблок одной из АЭС - Минэнерго
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. В Украине на 1 июня дефицит электроэнергии отсутствует, из ремонта вышел энергоблок одной из АЭС и уже работает. При этом энергетическая инфраструктура из-за ночного вражеского обстрела Киева не пострадала, однако часть потребителей без света в семи областях Украины, пишет Минэнерго в Telegram, передает УНН.
Детали
"Ночью враг нанес очередной ракетный удар по Киеву. Попаданий и повреждений объектов энергетической инфраструктуры не зафиксировано", - указали в ведомстве.
Как сообщается, продолжается масштабная ремонтная кампания объектов генерации и сетей в рамках подготовки к новому отопительному сезону.
"Завершен ремонт энергоблока одной из АЭС, который уже работает на полную мощность. Согласно графику он находился в ремонте с марта текущего года. Выработанной электроэнергии достаточно для покрытия потребностей потребителей", - сообщили в Минэнерго.
Как указано, коммерческий импорт электроэнергии за минувшие сутки составил 633 МВт/ч, что составляет менее 1% от потребления. Экспорт электроэнергии не происходил.
Также отмечается, что продолжается террор прифронтовых и приграничных с рф территорий. "В результате обстрелов в Донецкой области было обесточено 11 населенных пунктов, без света осталась часть потребителей в Черниговской, Днепропетровской, Харьковской, Херсонской областях. В городе Херсон после ночных обстрелов без света 7 тыс. абонентов", - указали в министерстве.
Кроме того, по данным Минэнерго, из-за предыдущих обстрелов также остается без света часть потребителей в Запорожской и Сумской областях.
Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация с безопасностью. За сутки удалось вернуть свет для 33 тыс. потребителей. Большинство из них – это абоненты в Днепропетровской и Донецкой областях.
В Минэнерго сообщили о трагическом инциденте со слесарем на Харьковской ТЭЦ-5. "Он потерял сознание, персонал оказывал первичную медицинскую помощь до прибытия скорой. В больнице, к сожалению, констатировали смерть мужчины. По предварительным данным, трагедия не связана с выполнением трудовых обязанностей. Начато расследование", - указали в ведомстве.
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