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Генштаб: окупанти продовжують перетворювати Енергодар на військово-логістичну базу

Генштаб: окупанти продовжують перетворювати Енергодар на військово-логістичну базу

Київ • УНН

 • 300954 перегляди

КИЇВ. 1 червня. УНН. Окупанти продовжують перетворювати тимчасово окупований Енергодар на військово-логістичну базу. Про повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, передає УНН.

Цитата

"Попри численні заклики з боку МАГАТЕ і світових лідерів, окупанти продовжують перетворювати тимчасово захоплений Енергодар Запорізької області на військово-логістичну базу.

Так, завод "Нестандартного обладнання і трубопроводів" використовується загарбниками для ремонту військової техніки, а завод "Спеціальних конструкцій" і "Домобудівний комбінат" окупанти перетворили на склад військової техніки, зброї та боєприпасів", - йдеться у повідомленні.

Доповнення

У Генштабі додали, що противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби підрозділи сил оборони відбили 21 ворожу атаку.

Нагадаємо

Українська авіація за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

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