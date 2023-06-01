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Авіація ЗСУ завдала 15 ударів по районах зосередження росіян - Генштаб

Авіація ЗСУ завдала 15 ударів по районах зосередження росіян - Генштаб

Київ • УНН

 • 317548 перегляди

КИЇВ. 1 червня. УНН. Українська авіація за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Цитата

"Авіація сил оборони за минулу добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, з них 2 - по зенітно-ракетних комплексах.

Нашими захисниками було знищено 5 ворожих розвідувальних БпЛА.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 пункт управління, 1 артилерійський підрозділ на вогневій позиції, 2 склади боєприпасів та 2 станції радіоелектронної боротьби", - йдеться у повідомленні.

Доповнення

У Генштабі додали, що сьогодні вночі противник знову застосував ракети оперативно-тактичного ракетного комплексу “Іскандер” по об’єктах цивільної та критичної інфраструктури Київської області. Попередньо, силами та засобами Повітряних Сил Збройних Сил України 10 з 10 ракет були знищені.

Протягом минулої доби противник також завдав 3 ракетних та 29 авіаційних ударів, здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Відомо про постраждалих серед цивільного населення, пошкоджено приватні житлові будинки, інша інфраструктура.

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