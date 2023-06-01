Авіація ЗСУ завдала 15 ударів по районах зосередження росіян - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. Українська авіація за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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"Авіація сил оборони за минулу добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, з них 2 - по зенітно-ракетних комплексах.
Нашими захисниками було знищено 5 ворожих розвідувальних БпЛА.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 пункт управління, 1 артилерійський підрозділ на вогневій позиції, 2 склади боєприпасів та 2 станції радіоелектронної боротьби", - йдеться у повідомленні.
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У Генштабі додали, що сьогодні вночі противник знову застосував ракети оперативно-тактичного ракетного комплексу “Іскандер” по об’єктах цивільної та критичної інфраструктури Київської області. Попередньо, силами та засобами Повітряних Сил Збройних Сил України 10 з 10 ракет були знищені.
Протягом минулої доби противник також завдав 3 ракетних та 29 авіаційних ударів, здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Відомо про постраждалих серед цивільного населення, пошкоджено приватні житлові будинки, інша інфраструктура.
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