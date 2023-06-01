Авиация ВСУ нанесла 15 ударов по районам сосредоточения россиян - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. Украинская авиация за сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
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"Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, из них 2 - по зенитно-ракетным комплексам.
Нашими защитниками было уничтожено 5 вражеских разведывательных БпЛА.
Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 пункт управления, 1 артиллерийское подразделение на огневой позиции, 2 склада боеприпасов и 2 станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.
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В Генштабе добавили, что сегодня ночью противник снова применил ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса “Искандер” по объектам гражданской и критической инфраструктуры Киевской области. Предварительно, силами и средствами Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины 10 из 10 ракет были уничтожены.
За прошедшие сутки противник также нанес 3 ракетных и 29 авиационных ударов, совершил 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Известно о пострадавших среди гражданского населения, повреждены частные жилые дома, другая инфраструктура.
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