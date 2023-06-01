Генштаб: оккупанты продолжают превращать Энергодар в военно-логистическую базу
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. Оккупанты продолжают превращать временно оккупированный Энергодар в военно-логистическую базу. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, передает УНН.
Цитата
"Несмотря на многочисленные призывы со стороны МАГАТЭ и мировых лидеров, оккупанты продолжают превращать временно захваченный Энергодар Запорожской области в военно-логистическую базу.
Так, завод "Нестандартного оборудования и трубопроводов" используется захватчиками для ремонта военной техники, а завод "Специальных конструкций" и "Домостроительный комбинат" оккупанты превратили в склад военной техники, оружия и боеприпасов", - говорится в сообщении.
Дополнение
В Генштабе добавили, что противник продолжает сосредотачивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки подразделения сил обороны отбили 21 вражескую атаку.
Напомним
Украинская авиация за сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.