Через негоду в окупованому Севастополі призупинили рух катерів
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. В окупованому Севастополі 31 жовтня через негоду призупинено рух пасажирських катерів Артбухта - Радіогірка, передає УНН із посиланням на "Радіо Свобода".
“Катери продовжать роботу після поліпшення погодних умов”, — йдеться в повідомленні.
Напередодні, на Ангарському перевалі дорожники прибрали перший сніг. МНС окупованого Криму оголосило на півострові 1 листопада штормове попередження, очікуються сильні опади і ожеледиця.