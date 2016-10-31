Из-за непогоды в оккупированном Севастополе приостановили движение катеров
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. В оккупированном Севастополе 31 октября из-за непогоды приостановлено движение пассажирских катеров Артбухта- Радиогорка, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
"Катера продолжат работу после улучшения погодных условий", - говорится в сообщении.
Накануне, на Ангарском перевале дорожники убрали первый снег. МЧС оккупированного Крыма объявило на полуострове 1 ноября штормовое предупреждение, ожидаются сильные осадки и гололедица.