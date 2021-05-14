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Через масові протести одне з міст Колумбії не може отримати палива

Київ • УНН

 • 14839 перегляди

КИЇВ. 14 травня. УНН. Через три тижні загальнонаціональних антиурядових протестів жителі третього за величиною міста Колумбії Калі кажуть, що вони не можуть отримати бензин та деякі продукти харчування. Про це пише ВВС, передає УНН.

Через масові протести одне з міст Колумбії не може отримати палива

Деталі

Протестуючі заблокували деякі основні під'їзні шляхи до міста, і доставка була порушена.

Калі був місцем найгірших сутичок між протестуючими та силами безпеки. Щонайменше 42 осіб загинули під час протестів.

Поки їжа та ліки надходять до міста після того, як минулого тижня було створено низку "гуманітарних коридорів", зриви були серйозними.

Додатково

У Колумбії тривають протести проти податкової реформи. Марші по всій країні були супроводжені насильством, і 24 людини загинули, в основному демонстранти. Міжнародні організації застерігали від надмірного застосування сили з боку міліції. Понад 80 людей, які брали участь в протестах в Колумбії, числяться зниклими без вісти.

У Боготі група сотень демонстрантів, переважно молодих людей, періодично перекривала головну дорогу на півночі міста, заохочуючи зупинені машини подавати сигнал для підтримки.

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