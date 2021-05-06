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Протести у Колумбії: загинули 24 особи

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КИЇВ. 6 травня. УНН. 23 протестуючих та один поліцейський були вбиті у Колумбії після загального страйку через непопулярну податкову реформу. Про це пише УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

На території Колумбії відбулися масові акції протесту після ночі заворушень у столиці, оскільки вуличне насильство тривало після більш ніж тижня розлючених антиурядових демонстрацій.

23 протестуючих і один поліцейський загинули в результаті заворушень, які розпочалися загальним страйком через непопулярну податкову реформу, але переросли у спалах гніву через бідність, посиленої пандемією та порушення прав людини.

У середу десятки тисяч людей пройшли маршем столицею Боготи, незважаючи на загрозу насильства з боку поліції та сильний дощ. Кілька сотень людей, які зібралися на історичній площі Болівар, перед столицею, провели демонстрацію, підбиту кількома агітаторами. До вечора правоохоронці очистили площу від людей за допомогою сльозогінного газу та свтілосигналу.

Контекст

По всій Колумбії проходять маніфестації проти податкової реформи. Заворушення були зафіксовані в Боготі, Калі, Медельїні та інших містах. У п’ятницю уряд погодився внести зміни в реформу, однак протести продовжилися.

Після майже тижня протестів по всій Колумбії проти президента Івана Дуке і запропонованого урядом закону про перегляд податкової, глава країни наказав скасувати податкову реформу, щоб розробити нову пропозицію, засновану на політичному “консенсусі”.

Також повідомляється, що міністр фінансів Колумбії Альберто Карраскілья подав прохання про відставку. Президент Дуке погодився з закінченням терміну повноважень Карраскільі.

За даними The City Paper Bogota, під час протестів у Колумбії загинуло 19 людей, понад 800 постраждало. Понад 80 людей, які брали участь в протестах в Колумбії, числяться зниклими без вісти.

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