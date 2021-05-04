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Під час протестів у Колумбії загинуло 19 людей, понад 800 постраждало

Під час протестів у Колумбії загинуло 19 людей, понад 800 постраждало

Київ • УНН

 • 18580 перегляди

КИЇВ. 4 травня. УНН. У Колумбії в ході масових протестів проти податкової реформи, які проходять вже протягом декількох днів, загинуло 19 людей, ще більше 800 осіб постраждали. Про це повідомляє УНН з посиланням на колумбійське видання The City Paper Bogota.

Деталі

Так, повідомляється, в період з 28 квітня по 2 травня зафіксовано 19 підтверджених смертей цивільних осіб. Також в результаті заворушень постраждали 540 поліцейських і 306 мирних жителів. Один військовослужбовець був убитий в ході зіткнень.

За даними видання, міністр національної оборони південноамериканської республіки Дієго Молано повідомив про руйнування 94 банків, понад 200 магазинів, пунктів стягування плати за проїзд, національних пам'ятників і урядових будівель.

Контекст

З середи по всій Колумбії проходять маніфестації проти податкової реформи. Заворушення були зафіксовані в Боготі, Калі, Медельїні та інших містах. У п’ятницю уряд погодився внести зміни в реформу, однак протести продовжилися.
Після майже тижня протестів по всій Колумбії проти президента Івана Дуке і запропонованого урядом закону про перегляд податкової, глава країни наказав скасувати податкову реформу, щоб розробити нову пропозицію, засновану на політичному "консенсусі".

Також повідомляється, що міністр фінансів Колумбії Альберто Карраскілья подав прохання про відставку. Президент Дуке погодився з закінченням терміну повноважень Карраскільі.

Доповнення

На початку травня президент Колумбії Іван Дуке наказав направити військових в міста, в яких тривають акції протесту проти податкової реформи, що супроводжуються вандалізмом і порушеннями громадського порядку.

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