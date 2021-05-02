Президент Колумбії вводить війська в міста, де тривають протести
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Президент Колумбії Іван Дуке наказав направити військових в міста, в яких тривають акції протесту проти податкової реформи, що супроводжуються вандалізмом і порушеннями громадського порядку. Про це йдеться у відео Дуке, яке було опубліковано в суботу на сторінці його адміністрації в Twitter, передає УНН.
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“Фактор військової присутності буде діяти в містах, де є великий ризик для життів громадян”, — заявив Дуке.
Президент підкреслив, що військові “навчені працювати в міських умовах і будуть надавати підтримку поліції”.
Деталі
З середи по всій Колумбії проходять маніфестації проти податкової реформи. Заворушення зафіксовані в Боготі, Калі, Медельїні та інших містах. У п’ятницю уряд погодився змінити текст реформи, проте протести продовжилися.
Нагадаємо
У другій половині квітня щонайменше 31 житель Колумбії зазнав поранень під час збройного нападу на сході Країни, коли перші знищували посіви коки, головного інгредієнта кокаїну.