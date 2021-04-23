Стрілянина у Колумбії: поранено понад 30 місцевих жителів

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КИЇВ. 23 квітня. УНН. Щонайменше 31 житель Колумбії зазнав поранень під час збройного нападу на сході Країни, коли перші знищували посіви коки, головного інгредієнта кокаїну. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Напад стався в сільському муніципалітеті Кальдоно, провінція Каука в Колумбії.

Регіон є стратегічно важливим для торгівлі наркотиками і оскаржується озброєними групами, включаючи дисидентів демобілізованої партизанської групи “Фарк”, Національно-визвольної армії (ELN) та інших злочинних організацій, що складаються з колишніх правих воєнізованих формувань.

Цитата

“Наразі повідомляється про поранення 31 корінного населення, а п’ять зловмисників були затримані Гвардією корінних народів”, — йдеться у заяві Регіональної ради корінних жителів Кауки (CRIC).

Додатково

Бойовики вбили трьох жінок, які робили щеплення проти поліомієліту в місті Джалалабад на сході Афганістану.

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