Стрілянина у Колумбії: поранено понад 30 місцевих жителів

Деталі

Напад стався в сільському муніципалітеті Кальдоно, провінція Каука в Колумбії.

Регіон є стратегічно важливим для торгівлі наркотиками і оскаржується озброєними групами, включаючи дисидентів демобілізованої партизанської групи “Фарк”, Національно-визвольної армії (ELN) та інших злочинних організацій, що складаються з колишніх правих воєнізованих формувань.

Цитата

“Наразі повідомляється про поранення 31 корінного населення, а п’ять зловмисників були затримані Гвардією корінних народів”, — йдеться у заяві Регіональної ради корінних жителів Кауки (CRIC).

Додатково

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