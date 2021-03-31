В Афганістані бойовики розстріляли жінок-медиків, які проводили вакцинацію
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Бойовики вбили трьох жінок, які робили щеплення проти поліомієліту в місті Джалалабад на сході Афганістану. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.
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Гулам Дастагір Назарі, керівник програми імунізації в міністерстві охорони здоров'я Афганістану, повідомив, що вибух стався біля входу в департамент охорони здоров'я провінції Нангархар.
Приблизно в той же час невідомі бойовики розстріляли осіб, які робили вакцинацію в двох окремих місцях в Джалалабаді, внаслідок чого загинули двоє добровольців та один керівник програми імунізації проти поліомієліту, усі вони жінки.
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Афганістан та Пакистан - єдині країни у світі, де поліомієліт залишається ендемічним. Цього тижня Афганістан розпочав програму вакцинації проти поліомієліту, яку підтримує дитяче агентство ООН ЮНІСЕФ.
Цього місяця у Джалалабаді було вбито три жінки-журналістки, про напад на яких заявляла "Ісламська держава".
Нагадаємо
Міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін відвідав Афганістан із неанонсованим візитом 21 березня. Це сталося за кілька тижнів до того, як Вашингтон має вивести свої війська з цієї країни згідно з мирною угодою, укладеною з “Талібаном”.