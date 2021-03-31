В Афганистане боевики расстреляли женщин-медиков, которые проводили вакцинацию

Детали

Гулам Дастагир Назаре, руководитель программы иммунизации в министерстве здравоохранения Афганистана, сообщил, что взрыв произошел у входа в департамент здравоохранения провинции Нангархар.

Примерно в то же время неизвестные боевики расстреляли лиц, которые делали вакцинацию в двух отдельных местах в Джалалабаде, в результате чего погибли двое добровольцев и один руководитель программы иммунизации против полиомиелита, все они женщины.

Дополнительно

Афганистан и Пакистан — единственные страны в мире, где полиомиелит остается эндемическим. На этой неделе Афганистан начал программу вакцинации против полиомиелита, которую поддерживает детское агентство ООН ЮНИСЕФ.

В этом месяце в Джалалабаде были убиты три женщины-журналистки, о нападении на которых заявляло “Исламское государство”.

Напомним

Министр обороны США Ллойд Остин посетил Афганистан с Неанонсированные визитом 21 марта. Это произошло за несколько недель до того, как Вашингтон вывести свои войска из этой страны согласно мирному договору, заключенному с “Талибаном”.