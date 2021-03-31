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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 49622 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 69118 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
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В Афганистане боевики расстреляли женщин-медиков, которые проводили вакцинацию

В Афганистане боевики расстреляли женщин-медиков, которые проводили вакцинацию

Киев  •  УНН

 • 31059 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Бойовики убили трех женщин, которые делали прививки против полиомиелита в городе Джалалабад на востоке Афганистана. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Гулам Дастагир Назаре, руководитель программы иммунизации в министерстве здравоохранения Афганистана, сообщил, что взрыв произошел у входа в департамент здравоохранения провинции Нангархар.

Примерно в то же время неизвестные боевики расстреляли лиц, которые делали вакцинацию в двух отдельных местах в Джалалабаде, в результате чего погибли двое добровольцев и один руководитель программы иммунизации против полиомиелита, все они женщины.

Дополнительно

Афганистан и Пакистан — единственные страны в мире, где полиомиелит остается эндемическим. На этой неделе Афганистан начал программу вакцинации против полиомиелита, которую поддерживает детское агентство ООН ЮНИСЕФ.

В этом месяце в Джалалабаде были убиты три женщины-журналистки, о нападении на которых заявляло “Исламское государство”.

Напомним

Министр обороны США Ллойд Остин посетил Афганистан с Неанонсированные визитом 21 марта. Это произошло за несколько недель до того, как Вашингтон вывести свои войска из этой страны согласно мирному договору, заключенному с “Талибаном”.

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