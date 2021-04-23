Стрельба в Колумбии: ранены более 30 местных жителей
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. По меньшей мере 31 житель Колумбии получил ранения во время вооруженного нападения на востоке страны, когда первые уничтожали посевы коки, главного ингредиента кокаина. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Нападение произошло в сельском муниципалитете Кальдоно, провинция Каука в Колумбии.
Регион является стратегически важным для торговли наркотиками и оспаривается вооруженными группами, включая диссидентов демобилизованной партизанской группы “Фарк”, Национально-освободительной армии (ELN) и других преступных организаций, состоящих из бывших правых военизированных формирований.
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“Сейчас сообщается о ранении 31 коренного населения, а пять злоумышленников были задержаны Гвардией коренных народов”, — говорится в заявлении Регионального совета коренных жителей Кауки (CRIC).
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