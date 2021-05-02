Президент Колумбии вводит войска в города, где продолжаются протесты
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Президент Колумбии Иван Дуке приказал направить военных в города, в которых продолжаются акции протеста против налоговой реформы, сопровождающиеся вандализмом и нарушениями общественного порядка. Об этом говорится в видео Дуке, которое было опубликовано в субботу на странице его администрации в Twitter, передает УНН.
Цитата
“Фактор военного присутствия будет действовать в городах, где есть большой риск для жизней граждан”, — заявил Дуке.
Президент подчеркнул, что военные “обучены работать в городских условиях и будут оказывать поддержку полиции”.
Детали
Со среды по всей Колумбии проходят манифестации против налоговой реформы. Беспорядки зафиксированы в Боготе, Кали, Медельине и других городах. В пятницу правительство согласилось изменить текст реформы, однако протесты продолжились.
Напомним
Во второй половине апреля не менее 31 житель Колумбии получил ранения во время вооруженного нападения на востоке страны, когда первые уничтожали посевы коки, главного ингредиента кокаина.