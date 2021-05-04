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Во время протестов в Колумбии погибли 19 человек, более 800 пострадали

Во время протестов в Колумбии погибли 19 человек, более 800 пострадали

Киев  •  УНН

 • 18568 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. В Колумбии в ходе массовых протестов против налоговой реформы, которые проходят уже несколько дней, погибло 19 человек, еще более 800 человек пострадали. Об этом сообщает УНН со ссылкой на колумбийское издание The City Paper Bogota.

Детали

Так, сообщается, в период с 28 апреля по 2 мая зафиксировано 19 подтвержденных смертей гражданских лиц. Также в результате беспорядков пострадали 540 полицейских и 306 мирных жителей. Один военнослужащий был убит в ходе столкновений.

По данным издания, министр национальной обороны южноамериканской республики Диего Молано сообщил о разрушении 94 банков, более 200 магазинов, пунктов взимания платы за проезд, национальных памятников и правительственных зданий.

Контекст

Со среды по всей Колумбии проходят манифестации против налоговой реформы. Беспорядки были зафиксированы в Боготе, Кали, Медельине и других городах. В пятницу правительство согласилось внести изменения в реформу, однако протесты продолжились.

После почти недели протестов по всей Колумбии против президента Ивана Дуке и предложенного правительством закона о пересмотре налоговой, глава страны приказал отменить налоговую реформу, чтобы разработать новое предложение, основанное на политическом "консенсусе".

Также сообщается, что министр финансов Колумбии Альберто Карраскилья подал прошение об отставке. Президент Дуке согласился с истечением срока полномочий Карраскильи.

Дополнение

В начале мая президент Колумбии Иван Дуке приказал направить военных в города, в которых продолжаются акции протеста против налоговой реформы, сопровождающиеся вандализмом и нарушениями общественного порядка.

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