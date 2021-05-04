Во время протестов в Колумбии погибли 19 человек, более 800 пострадали

КИЕВ. 4 мая. УНН. В Колумбии в ходе массовых протестов против налоговой реформы, которые проходят уже несколько дней, погибло 19 человек, еще более 800 человек пострадали. Об этом сообщает УНН со ссылкой на колумбийское издание The City Paper Bogota.