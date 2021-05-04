В Колумбії більше 80 людей зникли безвісти під час протестів

Що відомо

Відзначається, що з 28 квітня пропали 87 чоловік. Найбільше число повідомлень про зникнення людей зафіксовано в місті Калі (адміністративний центр західного департаменту Вальє-дель-Каука) — 35 випадків.

Контекст

З середи минулого тижня по всій Колумбії проходять маніфестації проти податкової реформи. Заворушення були зафіксовані в Боготі, Калі, Медельїні та інших містах. У п’ятницю уряд погодився внести зміни в реформу, однак протести продовжилися.

Після майже тижня протестів по всій Колумбії проти президента Івана Дуке і запропонованого урядом закону про перегляд податкової, глава країни наказав скасувати податкову реформу, щоб розробити нову пропозицію, засновану на політичному “консенсусі”.

Також повідомляється, що міністр фінансів Колумбії Альберто Карраскілья подав прохання про відставку. Президент Дуке погодився з закінченням терміну повноважень Карраскільі.

За даними The City Paper Bogota, під час протестів у Колумбії загинуло 19 людей, понад 800 постраждало.

Доповнення

На початку травня президент Колумбії Іван Дуке наказав направити військових в міста, в яких тривають акції протесту проти податкової реформи, що супроводжуються вандалізмом і порушеннями громадського порядку.