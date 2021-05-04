В Колумбии более 80 человек пропали без вести во время протестов
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Более 80 человек, участвовавших в протестах в Колумбии, числятся пропавшими без вести. Об этом во вторник сообщила радиостанция Efe Eme со ссылкой на данные аппарата уполномоченного по правам человека, передает УНН.
Что известно
Отмечается, что с 28 апреля пропали 87 человек. Наибольшее число сообщений об исчезновении людей зафиксировано в городе Кали (административный центр западного департамента Валье-дель-Каука) — 35 случаев.
Контекст
Со среды на прошлой неделе по всей Колумбии проходят манифестации против налоговой реформы. Беспорядки были зафиксированы в Боготе, Кали, Медельине и других городах. В пятницу правительство согласилось внести изменения в реформу, однако протесты продолжились.
После почти недели протестов по всей Колумбии против президента Ивана Дуке и предложенного правительством закона о пересмотре налоговой, глава страны приказал отменить налоговую реформу, чтобы разработать новое предложение, основанное на политическом “консенсусе”.
Также сообщается, что министр финансов Колумбии Альберто Карраскилья подал прошение об отставке. Президент Дуке согласился с истечением срока полномочий Карраскильи.
По данным The City Paper Bogota, во время протестов в Колумбии погибли 19 человек, более 800 пострадали.
Дополнение
В начале мая президент Колумбии Иван Дуке приказал направить военных в города, в которых продолжаются акции протеста против налоговой реформы, сопровождающиеся вандализмом и нарушениями общественного порядка.