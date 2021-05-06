Протесты в Колумбии: погибли 24 человека
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. 23 протестующих и один полицейский были убиты в Колумбии после всеобщей забастовки из-за непопулярную налоговую реформу. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Guardian.
Детали
На территории Колумбии состоялись массовые акции протеста после ночи беспорядков в столице, поскольку уличное насилие продолжалось после более чем недели разъяренных антиправительственных демонстраций.
23 протестующих и один полицейский погибли в результате беспорядков, начавшихся всеобщей забастовкой из-за непопулярную налоговую реформу, но переросли в вспышка гнева из-за бедности, усиленной пандемией и нарушения прав человека.
В среду десятки тысяч людей прошли маршем столицей Боготы, несмотря на угрозу насилия со стороны полиции и сильный дождь. Несколько сотен человек собрались на исторической площади Боливар, перед столицей, провели демонстрацию, подбитую несколькими агитаторами. К вечеру правоохранители очистили площадь от людей с помощью слезоточивого газа и свтилосигналу.
Контекст
По всей Колумбии проходят манифестации против налоговой реформы. Беспорядки были зафиксированы в Боготе, Кали, Медельине и других городах. В пятницу правительство согласилось внести изменения в реформу, однако протесты продолжились.
После почти недели протестов по всей Колумбии против президента Ивана Дуке и предложенного правительством закона о пересмотре налоговой, глава страны приказал отменить налоговую реформу, чтобы разработать новое предложение, основанное на политическом "консенсусе".
Также сообщается, что министр финансов Колумбии Альберто Карраскилья подал прошение об отставке. Президент Дуке согласился с истечением срока полномочий Карраскильи.
По данным The City Paper Bogota, во время протестов в Колумбии погибли 19 человек, более 800 пострадали. Более 80 человек, участвовавших в протестах в Колумбии, числятся пропавшими без вести.