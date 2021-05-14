Из-за протестов один из городов Колумбии не может получить топлива

Детали

Протестующие заблокировали некоторые основные подъездные пути к городу, и доставка была нарушена.

Кале был местом худших столкновений между протестующими и силами безопасности. По меньшей мере 42 человек погибли во время протестов.

Пока еда и лекарства поступают в город после того, как на прошлой неделе был создан ряд “гуманитарных коридоров”, срывы были серьезными.

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В Колумбии продолжаются протесты против налоговой реформы. Марши по всей стране были сопровождены насилием, и 24 человека погибли , в основном демонстранты. Международные организации предостерегали от чрезмерного применения силы со стороны милиции. Более 80 человек, участвовавших в протестах в Колумбии, числятся пропавшими без вести.

В Боготе группа сотен демонстрантов, преимущественно молодых людей, периодически перекрывала главную дорогу на севере города, поощряя остановлены машины подавать сигнал для поддержки.