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Протести у Колумбії продовжуються: промислові групи попереджають про дефіцит палива

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 травня. УНН. У Колумбії дев'ятий день тривають протести проти податкової реформи. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

У четвер, 6 травня, на протест у містах, включаючи Боготу та Мелдельїн, зібралися менші групи, ніж зазвичай. Промислові групи попереджали про дефіцит бензину по всій країні після перекриття доріг.

Минулого тижня розпочались акції протесту проти скасованого нині плану податкової реформи, проте з тих пір демонстранти розширили свої вимоги включити дії уряду щодо боротьби з бідністю, насильством у міліції та нерівністю у системах охорони здоров'я та освіти. 

Додатково

Марші по всій країні були супроводжені насильством, і 24 людини загинули, в основному демонстранти. Міжнародні організації застерігали від надмірного застосування сили з боку міліції. Понад 80 людей, які брали участь в протестах в Колумбії, числяться зниклими без вісти.

У Боготі група сотень демонстрантів, переважно молодих людей, періодично перекривала головну дорогу на півночі міста, заохочуючи зупинені машини подавати сигнал для підтримки.

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