Протесты в Колумбии продолжаются: промышленные группы предупреждают о дефиците топлива
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. В Колумбии девятый день продолжаются протесты против налоговой реформы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
В четверг, 6 мая, на протест в городах, включая Боготу и Мелдельин, собрались меньшие группы, чем обычно. Промышленные группы предупреждали о дефиците бензина по всей стране после перекрытия дорог.
На прошлой неделе начались акции протеста против отмененного ныне плана налоговой реформы, однако с тех пор демонстранты расширили свои требования включить действия правительства по борьбе с бедностью, насилием в милиции и неравенством в системах здравоохранения и образования.
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Марши по всей стране были сопровождены насилием, и 24 человека погибли , в основном демонстранты. Международные организации предостерегали от чрезмерного применения силы со стороны милиции. Более 80 человек, участвовавших в протестах в Колумбии, числятся пропавшими без вести.
В Боготе группа сотен демонстрантов, преимущественно молодых людей, периодически перекрывала главную дорогу на севере города, поощряя остановлены машины подавать сигнал для поддержки.